Psühhiaatriakliiniku patsiendid valisid oma asukohas

Haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses viibivad patsiendid saavad hääletada eelhääletamise ajal ja seda nimetatakse hääletamiseks valija asukohas. Toimingu korraldab jaoskonnakomisjon koos asutuse administratsiooniga.

Ometi ei tasu asukohas hääletamist segi ajada valimispäeval korraldatava kodus hääletamisega: nimelt toimub asukohas hääletamine eelhääletamise ajal, aga kodus saab hääletada ainult valimispäeval.

Võimalus valida

«Valimisjaoskonna inimesed tulevad nendesse osakondadesse, kus on pikaajalised patsiendid, kes ei saa valimispäeval valima minna,» ütles Viljandi haigla õendusjuhi kohusetäitja Ülle Kumm. «Kui inimesed soovivad valida, siis peab neil see võimalus olema.»

Kummi sõnul pole aga võimalik kõiki patsiente ühest ruumist teise liigutada, mistõttu on igas osakonnas hääletamiseks oma ruum. «Kui on sundravi, siis toimub see sundravi osakonnas,» lausus Kumm.

Viljandimaa valimisjuhi Küllike Küti sõnul korraldab psühhiaatriakliinikus valimisi Viljandi valla valimisjaoskond, kelle territooriumil kliinik asub. See on jaoskond number 2, mille esimees on Olavi Peel.

Peeli sõnul saatis üksuse juht jaoskonda digitaalselt allkirjastatud nimekirja nendest, kes soovivad valida. «Valmistasime ette ümbrikud ja nimekirjad ja siis läksime komisjoni liikmete ja kastiga kohale,» rääkis Peel.

Hääletajatele oli osakondades ette nähtud kaks ruumi. «Ühes sai sedeli kätte ja teises sai numbri kirjutada,» kirjeldas Peel. «Õendusosakonnas on lamavad haiged ja seal käisime tubades.»

Hääletamise vastu tunti psühhiaatriakliinikus huvi. «Hääletajate arv sõltus osakonnast, mõnes oli neli-viis hääletajat, kuid oli ka selliseid, kus oli 14,» ütles Peel.

Kõigil pole hääleõigust

Viljandi haigla õendusjuhi kohusetäitja sõnul ei soovi osa patsiente hääletada või siis pole neil hääleõigust. «Inimene võib ju igati ümber mõelda,» nentis Kumm. «Samuti võib ta kohapeal avastada, et ikka tahab hääletada.»

Päris kõigil patsientidel hääleandmise õigust ei ole. «Mõnel inimesel on see kohtuga ära võetud,» ütles Peel. «Inimene võib küll eestkostel olla, aga tal võib ka valimisõigus olla. Seda otsustab kohus.»