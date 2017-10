Hundid käisid otse peremehe akna all lambaid murdmas

"Neljapäeva õhtul olin just tulnud Järvamaalt, kell oli umbes 22.30, kui juhtusin aknast välja vaatama ning märkasin, et lambad jooksevad kuidagi imelikult," kirjeldas Sandermat. "Jäin jälgima, mis toimub, ja mida ma nägin: majast umbes 30 meetri kaugusel on susi ühel lambal kõrist kinni! Ihukarvad tõusid püsti. Tormasin aluspükste väel ukse juurde ja röökisin, nii nagu jõudsin. Hundid panid jooksu ja lasksid lamba lahti."

Õues ootasid peremeest verised ja surmani hirmunud lambad, kolm looma oli kadunud. Ketist lahti lastud koer jooksis jõe poole, Sandermat paugutas tühja õhupüssi ja jätkas karjumist.

"Vandusin ja sõimasin selliste sõnadega, mis sülg suhu tõi," meenutas ta. "Võid ise ette kujutada, milline adrenaliinilaks see oli. Õues on kottpime ja hundid on tulnud 30 meetri kaugusele kodust! Väga ekstreemne olukord. Aga hundikari laskis siiski jalga."

Hiljem selgus, et kaks suurt utte oli ribalaks tõmmatud, ühest oli alles ainult nahk. Kokku kaotas Sandermat kolm lammast ning ka neljandat oli nii palju puretud, et elulooma temast enam ei saanudki. Ellu jäänud lambad olid šokis ja keeldusid lauta minemast.

Sandermat on lambakasvatusega tegelnud ligi seitse aastat, huntidega polnud tal varem kokkupuudet olnud.

"Me elame küll inimese ja looduse piirimail. Kevadel nägime ilvese käpajälgi ja möödunud aastal käis karu mesitarusid lammutamas. Nüüd siis oli hundikari ka platsis," kõneles Sandermat ning nentis, et plaanib lambakasvatusest loobuda. "Likvideerin karja nüüd ilmselt ära, kevadel võtan ehk paar utte-talle lastele. Eks hunt ole metsa sanitar ja seda, et hakkasin neid nüüd vihkama, ei saa küll öelda. Loodusel on omad seadused."

Pärnumaa jahimeeste liidu tegevjuht Eero Nõmm ütles hiljuti Pärnu Postimehele, et ta ei imesta huntide julguse üle seal kandis jultunult murdma hakata, sest juba mitu aastat pole lubatud Soomaa ega selle ümbruses hunte küttida.