Hõimurahvad on Viljandis neljapäeval

Kontsert on kõikidele kooliõpilastele tasuta, sissepääs on õpilaspileti alusel. Hõimupäevadeks valmib ka Karoliina Kreintaali fotonäitus, mida eksponeeritakse pärimusmuusika aidas alates 17. oktoobrist. Fotonäituse materjal põhineb 2015 Mordvamaal ning 2017 Udmurtias tehtud välitöödelt, mille eesmärk oli salvestada veel elus olevat rahvalaulutraditsiooni. Karoliina Kreintaal osales mõlemal ekspeditsioonil nii salvestusprotsessi abilise kui ka fotograafina.

Marimaa pealinnast Joškar-Olast pärit ansambel Kuat (Jõud) sulandab mari rahvamuusikat eri stiilidega. Kord saadab meloodiline lüüriline laul maride temperamentset tantsumuusikat, siis aga garneeritakse arhailist muusikat nüüdismuusikaga. Väljendusrikas vokaal saadab maride traditsioonilisi instrumente, mida täiendavad basskitarr ja kontrabass. Ansambli liider Ivan Kamentšikov osales oma traditsioonilise pereansambli koosseisus hõimupäevadel ka eelmisel aastal, tänavu suvel võttis ta osa Eesti Etno laagrist.

Komimaa lõunaosas asutati juba üle 60 aasta tagasi folklooriansambel Tšernõši tšipsanistid, mis koosneb eranditult naistest, sest maailma põhjapoolseima rahva väga arhailist instrumenti tšipsani mängivad ainult naised. Tšipsan on roost valmistatud traditsiooniline permi-soome rahvaid iseloomustav vilepill, mille viled on erineva pikkusega. Tšernõši küla on ainus küla maailmas, kus selle pilli mängimise traditsioon on autentselt säilinud.

Vägilasemõõtu sölkup Ljudmila Dibikova on laulnud sellest ajast, kui ta ennast mäletab. Oma ema kõrval on ta süüvinud sölkuppide pärandisse aga õppinud ka Moskvas Venemaa muusikaakadeemias. Ljudmila võimas hääl ja laulude rikkalikud harmooniad ei jäta külmaks ka kõige rafineerituma maitsega muusikasõpru. Siinne publik on Ljudmilaga aga juba kohtunud hõimupäevadel kolm aastat tagasi.

Jamaali-Neenetsi ringkonnas elav noor hant Valentin Valgamov laulab hantide traditsioonilisi laule. Kohalike põlisrahvaste kultuuri hea tundjana oskab ta laulda nii mansi, neenetsi kui ka sölkupi keeles. Hantide rituaalseid rahvalaule saadab pillimäng – peale isetehtud handi rahvapillide kuulub tema instrumentide arsenali ka handi traditsiooniline pill kandlesarnane naras juh, mida ta oskab mängida pea ainsana maailmas. Valgamov on oma pereansambli Sumat Nuv liige.