Mulla tähtsust tuleb teadvustada

Ülemaailmselt on muldade hävinemise peamised põhjused näiteks metsade raie, rahvastiku kasv, linnastumine, tööstuslik saaste ja jäätmed, kliimamuutused ning jätkusuutmatu maakasutus.

Muldade hävinemist põhjustavad ka linnastumine ja teedeehitus. Tihtipeale rajatakse ehitised ja teed just kõige viljakamate muldadega maadele, sest just niisuguste alade lähedusse on inimesed end sajandeid tagasi elama asustanud.

Muldade seisundi halvenemisel, isegi kui see on vaid kohalik, on kokkuvõttes globaalne mõju. Üleujutused, erosioon, maalihked, kasvuhoonegaaside emissioon, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, näljahäda ja põud ning ka vaesus ja migratsioon on ülemaailmsed nähtused, mis on suuresti seotud muldade kao või muldade seisundi halvenemisega.

MIDA SAAME muldade säästmiseks ja tervendamiseks teha?

Mullavarude vähenemist ja nende seisundi halvenemist saab peatada, kui teema olulisust teadvustada ja tegutseda muldi säästvalt. Nii nagu inimese tervis vajab hoolt ja vajaduse korral parandamist, on vaja säilitada ka mulla tervist ning mulla halba seisundit on võimalik parandada.

Euroopa Liidus on maa-õhk-vesi-teljel kõige puudulikum just mullakaitse reguleerimine. Euroopa Liidus ühise mullakaitsedirektiivi loomine ebaõnnestus mõne riigi vastuseisu tõttu ja praegu on vaid vähestes Euroopa riikides spetsiaalne mullakaitse seadus.

Eestis on põllmajandusmaa muldade säästvat kasutamist suunatud mitmesuguste toetusskeemide ja nõuete kaudu, olgu näiteks toodud reeglid viljavahelduse ja glüfosaatide kasutamise kohta, nõue hoida maa talvise taimkatte all, erosiooni takistamiseks sobivate agrotehniliste võtete kasutamine ning turvas- ja erodeeritud muldadega alade rohumaana hoidmine. Et takistada väärtuslike põllumajandusmaade ja muldade kasutusest väljaminekut (linnastumine, teedeehitus), on algatatud õigusakt.

Artikkel pärineb maaeluministeeriumi ajaveebist.