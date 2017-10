Väga tore, kui inimesed käituvad mõnikord teistmoodi, kui oodatakse. Ootuste ja lootuste printsiip on sageli mõistagi ootajas ja lootjas endas kinni, aga vahel on just inimlikkus see, mis mõjub. Mulle näiteks meeldib, kui muusik tunnistab, et oma viimase plaadi tegi ta puhtalt raha pärast. Oleks ka mõnus vaheldus, kui mõni poliitik lõpuks möönaks, et võimu juurde tahab ta pääseda oma isikliku heaolu tagamise mõttega.