Repliik. Meediakära medalisäras

Olen Kelly Sildarust artikleid lugedes avastanud end alatihti mõtlemas, kus olid küll fanfaarid, ilutulestik ja kogu meedia tähelepanu siis, kui too tüdruk juba paariaastaselt suuskadel imetegusid korda saatis. Siis oli vaikus – kirjutajad ei tabanud potentsiaali. Niipea aga, kui press hakkas andekale tüdrukule üsnagi julgelt olümpiakulda kaela riputama, hakkas too figureerima peaaegu igas väljaandes ja portaalis. Talle istutati juba lapsena pinge turjale, teades, kui suur mõjuvõim on meedial.