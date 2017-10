Karksi-Nuia-kesksusest mõisakülalase vaatenurgast

HEINO LUIK, kes te võitlete tulihingeliselt selle eest, et loodava valla keskus asuks Karksi-Nuias, soovitan teil soojalt tulla vähemalt pooleks aastaks elama Mõisakülla. Unustage auto ja kasutage Karksi-Nuia sõitmiseks üksnes ühistransporti. Ka tuttava autot ei tohi kasutada!

Teadmata midagi bussiühendusest Mõisaküla–Karksi-Nuia suunal, on väga ebasobilik lähtuda vaid ühe piirkonna, Karksi-Nuia elanike mugavustest. Tõeline kohalike valimiste kandidaat peab arvestama kogu piirkonna elanike võimaluste ja soovidega.

Teiseks: väga kasulik oleks enne kandidaadiintervjuu andmist teha endale selgeks, kui palju tööstusettevõtteid mingis piirkonnas tegutseb. Vaadake Karksi-Nuiast ka kaugemale ja alles siis öelge, et teie teada on Abjas ainult üks ettevõte – padjatööstus.

Kolmandaks: olles ise Mõisaküla elanik, kasutan alatasa Abja ujula väga häid teenuseid. Ütlus, et «ega siis autoga pea kuskile sõitma, kui ujuda tahad», ei pea paika. Teie võite küll üle tee ujuma jalutada, kuid uskuge mind: ujulate vahetus läheduses elab väga väike arv inimesi ja nii tuleb paratamatult kasutada transporditeenust. Muide, märgade juuste ja niiske nahaga on õige koju just nimelt sõita, mitte pikka maad jalutada. Külmetushaigus tuleb hobusega ja läheb härjaga.

OLEN TEIE ütluse peale, et käsitlete Abjat kui väiksemat venda, pehmelt öeldes solvunud. Mis mõttes? Kuhu jäävad Mõisaküla ja Halliste? Kas meie piirkonnad ei vääri teie ettekujutuses isegi väiksema venna tiitlit?

Olles sündinud täisverelise Kulla mulgina, pean solvavaks, et Karksi Mulkide eestvedaja tunnetab Mulgimaa piirkonnana vaid Karksi-Nuiat. Tõeline mulk on küll kitsi, kuid mitte iialgi ei unusta ta ulatamast abivajajale toetuskätt.

Nüüdsed kohalikud valimised panevad tavakodanikud proovile, sest väga raske on teha õige valik. Soovitan ise tavalise valijana kõigil lugeda avaldatud artikleid ja reklaamplakateid. Lugege ka seda, mis jääb ridade vahele! Ainult nii saab langetada õige otsuse ja valida loodavasse volikokku saadik, kes hoolib kogu piirkonnast.

Praegustel kandidaatidel peab olema oskus näha mitu sammu ette, mitte võidelda üksnes koha pärast uues volikogus.