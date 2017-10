Odav suhkur pani ostukorvi eest võitlema

Uudishimulikumad ostjad olid Mulgi Marketisse kogunenud juba paarkümmend minutit enne avamist. Osa neist seisis järjekorras, et poe kliendi­kaar­ti teha.

Ligi kümme minutit enne avamist keskusesse jõudnud Erna Võrno märkis, et tuli lihtsalt uut kauplust uudistama. «Ma teadsin, et siin on hullumaja, aga uudishimu on suurem. Vaatan, mis siin toimub. Viljandis pole ammu midagi sellist naljakat olnud,» lausus ta.

Ka Karine Saar oli kohale tulnud uudishimust. «Olen Grossi poodides käinud. Kulinaaria on tal päris tugev,» rääkis ta.

Seda, et ühe poe avamisel niimoodi järjekorras seistakse, nägi Saar viimase kümne aasta jooksul esimest korda, aga nagu ta ütles: «Arvata võis, et pensioniealised inimesed siia varakult kohale tulevad.»

Ostukorve kõigile ei jätkunud

Poe väravad avati täpselt kell 10.

«Ärge lükake väravat ise üles!» kostis klienditeenindaja palve inimestele, kes olid nii kannatamatud, et tõttasid väravat oma jõuga kangutama.

Sissepääsukoridor ummistus inimestest kibekiirelt ja järjekord lookles väravate taga ka siis, kui pood oli juba lahti, sest nii paljudele uudistajatele ostukorve ei jätkunud.

Kõige rohkem võis korvis näha suhkrut ja lihakaupa. Suhkru kilohind Grossi poes on 59 senti ja pakke laoti korvi plokkide viisi.

Uues kaupluses oma esimese ostu sooritanud Eero Pedak ütles, et tema ei ole Grossi Toidukaupades esimest korda, sest käib Võrus selles poes üsna tihti. «Tulin suhkru järele ja jäätis juhtus ka ostukorvi,» tähendas ta. «Maksimarketis on sama jäätis 39 senti, aga siin 28 senti.»

Pedak rääkis, et aeg-ajalt tasub Grossi poodi ikka sisse astuda ja allahindlustel pilk peal hoida. «Kõige kasulikum on aga muidugi Lätis poes käia,» lisas ta naerdes.

Külli Pahk oli oma korvi ladunud peamiselt lihakraami. «Siin on see ikka palju odavam.»

Veel mainis naine, et tema meelest on valikut Grossi poes piisavalt.

Oleg Gross ise saabus poodi avama helikopteriga ning maandus otse Mulgi Marketi katusel. Päris kaupa vedada ta kopteriga siiski ei plaani, aga külas lubas ta sedaviisi edaspidigi käia. «Siia peaks kullapoe tegema, siis kannataks kopteriga kaupa ka vedada,» lausus ta naerdes.

Proovib Viljandis segadust tekitada

Gross nentis, et seda, kuidas rahvas poe vastu võtab, näeb hästi kuu aja pärast. «Hindadega me tulime küll enda teada siin vägagi vastu. Häbenemata ütlen, et põhitooted on siin alla soetushinna.»

Oma poe peamiseks trumbiks pidas omanik eestimaisust ning põhiliseks avamisüllatuseks nimetas põhikauba väga soodsaid hindu. «Inimestele läheb korda, kui nad saavad oma ostukorvi võimalikult madala hinnaga. Avamissoodustus kestab meil kuu aega ja püüame edaspidi ka konkurentsi pakkuda. Usun, et suudame ühe poega siin Viljandis segadust tekitada,» kõneles ta.