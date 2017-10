Selle üle, kus lõpeb rahvusvaheline mõtlemine ja algab kadakasakslus, võib muidugi vaielda, aga see, et hea omamaise nime kasuks otsustanud ettevõtteid tunnustatakse, on õige. Loodetavasti paneb see äripidajaid mõtlema, kas ka nende asutus võiks kanda eestikeelset nime. Miks näiteks ei võiks väikelinna kõrvaltänavas asuva baari sildil niimoodi seistagi, selmet lugeda sealt sõna «bar»?