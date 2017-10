Meist palju rikkamates heaoluühiskondades on üsna tavaline, et 80. eluaastates inimene on veel vägagi vitaalne: hakkab varahommikul toimetama ja jõuab sellest hoolimata õhtul tantsuringis jalga keerutada. Võtmesõnad on keskmine eluiga ja tervena elatud aastad. Eestis jäävad need näitajad paremates tingimustes areneda saanud riikide omadele veel märgatavalt alla.