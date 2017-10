Eestimaa Looduse Fond (ELF) on maha saanud õppefilmide sarjaga «Ah soo!», mis tutvustab huvilistele mängulises võtmes meie soid. Et see on kahtlemata tänuväärt ettevõtmine ning elame riigis, mille maismaa pinnast veerand on teatud perioodil soode all olnud, ajasime pisut juttu ELF-i soode taastamise ja kaitse projektijuhi Jüri-Ott Salmiga.