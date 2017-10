Mulgi vallas käib võitlus rohkem piirkondade kui erakondade vahel

​Jutud mulkide omavahelisest vägikaikaveost on pärit juba vanast ajast, kuid saanud viimasel ajal Karksi-Nuia ja Abja-Palu­oja omavahelise rebimisega tublisti elujõudu juurde. Mõlemat vallakeskust on arendatud oma rahva teenimise kõrval ka selle eesmärgiga, et saada juba pikka aega vältimatuna terendanud ühinemiseks parem stardipositsioon. Selle tulemusena on teineteisest tosina kilomeetri kaugusel näiteks kaks ujulat ja gümnaasium.