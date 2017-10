«VolkStuudio» alustab täna kolmandat hooaega

Meeletute teadmistega Peeter Volkonski räägib saabuvast õhtust: «Sel korral liigun oma plaaniga Euroopasse. Muidu oleme seigelnud Aafrikas ja Aasias. Tänasel õdakulisel ajal kohtume üsna tundmatute külalistega – kuulame bretooni keeles muusikat ja laulmist. Räägime ja mõtiskleme, mida kantaat »Pime hobune« meile jutustab.»

Peeter Volkonski on end kuulsaks loonud ka muusikuna ja tegutseb Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias õppejõuna. Oma tegemistest rääkiv Volkonski tõdeb, et kui koolis on tal aega kõnela maa ja ilm, siis õhtune loeng aidas sunnib teda kogu jutu ühe tunni sisse ära mahutama. «Kui paljukest siis ikka bretooni keelt ja muusikat kuulatud on. Eks täna siis saabki taas koos inimestega imestada ja ahhetada, sest ma ise teen seda pidevalt,» kõneles «VolkStuudio» suur asutaja ja elav leksikon Peeter Volkonski.

Pärimusmuusika teabekogu eestvedamisel kolmandat hooaega alustav «VolkStuudio» on muusikakuulamise sari, mis on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi kaugemate kultuuride muusika vastu. Kord kuus kuulatakse Peeter Volkonski mahukast muusikakataloogist muusikalisi näiteid, mis aitavad mõista eri rahvaste ja rahvuste pärimusmuusika sügavaid ja põnevaid tagamaid.