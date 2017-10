Tšehhovi «Kajakast» saab Ugala laval «Krdi loll lind»

Külalisena teeb lavastuses kaasa Eesti Draamateatri näitlejanna Merle Palmiste, kes mängis 1990. aastal Ugala teatris Elmo Nüganeni lavastatud «Kajakas» noorukest näitlejat Niina Zaretšnajat, olles ise alles lavakunstikooli tudeng. Nüüd, 27 aastat hiljem saab Palmiste tšehhoviaana Ugala teatris omapärase jätku. Seekordses lavaloos kehastab Niinat Klaudia Tiitsmaa, Palmiste kanda on aga primadonna Arkadina ehk Posneri versioonis Emma roll.

Näidendi autor Aaron Posner on öelnud, et kasutas Tšehhovi legendaarset näidendit platvormina, kirjutades seda, mida ta ise näha tahtis, ja uuris tegelasi, kes teda kõige enam huvitasid. «Vabanesin kõigest, mis tundus olevat teisest ajast või kohast. Kirjutasin ainult neist asjust, millega tundsin tugevat isiklikku sidet,» selgitas Posner. Ta kinnitab, et lugu iseenesest on suurelt jaolt sama mis Tšehhovil: armastus, kaotus, kunst ja inimeseks olemise igapäevane võitlus.

Autori arvates on Tšehhovi lood ajatud, sest jutustavad meie väikeste elude kohta suuri lugusid.

Näidendi on tõlkinud Erkki Sivonen. Mängivad Martin Mill, Klaudia Tiitsmaa, Merle Palmiste, Janek Vadi, Andres Tabun, Laura Kalle ja Ringo Ramul. Lavastuse kunstnik on Liisa Soolepp, muusikaline kujundaja Lauri Lüdimois, valguskunstnik Mari-Riin Villemsoo ning liikumisjuht Raido Mägi.

Lavastust «Krdi loll lind» näeb sügisel vaid Ugala teatris.