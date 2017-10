Reedel jagatakse aidas Etnokulpe

Kes on võitjad ja kas on üllatajaid, selgub sel reedel kell 20 Viljandis pärimusmuusika aidas Eesti muusika tähtsündmusel, auhinnatseremoonial «Etnokulp 2017». Kuulsaid kulpe jagatakse vaid kord aastas ja sissepääs on prii.

Etnokulpide kätteandmist ja vahetuid meeleolusid saab jälgida ka ETV2 otseülekande vahendusel. Pärimusmuusika auhindu jagatakse kahepäevase pärimusmuusika lõikuspeo esimesel päeval ning juba üheksandat korda. Etnokulp on antud žanris ainus tunnustus, milles saab rahvas kaasa rääkida. Täpsem info ja lõikuspeo programmi on Eesti pärimusmuusika keskuse kodulehel.