Kohus mõistis 11 meest süüdi narkootikumidega kaubitsemises

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt omandas 27-aastane Toivo Tallinnas erinevatel juhtudel ja koos erinevate isikutega suures koguses narkootilist ainet ecstasy. Toivoga koos tegutsesid erinevatel aegadel 22-aastane Janari, 20-aastane Märt, 27-aastane Kevin, 20-aastane Hendrik ning 18-aastane Martin.

Kokku omandas Toivo reeglina kaheliikmelistes gruppides enam kui 800 tabletti ecstasy’t, mida Viljandis erinevatele inimestele edasi müüdi. Samuti käitlesid erinevad süüdimõistetud isikud ka suures koguses amfetamiini, mida samuti Viljandis edasi müüdi. Osad süüdistatavad käitlesid narkootilisi aineid väikeses koguses.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokuröri Triin Tumala sõnul võib kõnealuse kriminaalasja lahendamist käsitleda järjekordse töövõiduna kuritegevuse tõkestamisel. „Enam kui 800 ecstasy tabletti on Viljandi tänavate kohta päris suur kogus ning on kahetsusväärne, et Viljandi noored on valmis selliste tegude nimel oma tulevikuga riskima,“ ütles Tumala. „Et tegemist oli peamiselt varem karistamata noortega, vabastati suurem osa neist vangistuse kandmisest tingimisi,“ ütles prokurör.

Kaheksale süüdistatavale mõistis kohus täies ulatuses tingimisi vangistused. Nende pikkused ulatuvad ühest aastast nelja aastani ja katseaegade pikkused 18 kuust nelja aastani.

Kaks süüdistatavat peavad kandma reaalse vangistuse. Üks neist peab koos varem mõistetud karistuse ärakandmata osaga minema vangi kaheks aastaks ja teisel tuleb kolme aasta ja kuue kuu pikkusest vangistusest kohe ära kanda kuus kuud, ülejäänud karistus mõisteti talle tingimisi.

Ühele süüdistatavale mõisteti koos varasema ärakandmata karistustega ühe aasta ja ligi kolme kuu pikkune vangistus, mis asendati 448 tunni üldkasuliku tööga. Katseaegadel peavad kõik süüdistatavad peale ühe täitma ka kriminaalhoolduse kontrollnõudeid, millega kaasneb lisakohustus mitte omada või tarvitada narkootilisi või psühhotroopseid aineid.

Samuti tuleb süüdistatavatel menetluskulude katteks tasuda 795 –1787 eurot.

Kolm süüdistatavat on varem kriminaalkorras karistatud, ülejäänud on varem karistamata. Kolmapäevane otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul otsuse kuulutamisest.