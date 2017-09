Võipakid on taas kaupluselettidele jõudnud

Sakala toimkond käis eile ette teatamata viies Viljandi kaupluses ja nentis, et või oli kõikjal müügil. Mõnes kohas oli valik suurem, teises väiksem. Lisaks klassikalisele võile oli enamasti saadaval maitsestatud või või muu sellesarnane kollane kaup.

Kõige mitmekesisem oli valik Tallinna tänava Maximas, kus müügil oli seitset sorti tavalist võid. Kodumaise kõrval oli Leedu, Poola ja isegi Prantsusmaa tööstuste toodangut. Paki kaal oli 200 ja 250 grammi vahel ning hind ulatus 1,99 eurost 2,89 euroni.

Männimäe Selveris oli parasjagu lettidel nelja sorti võid ning kui Sakala palus luba valikut pildistada, jõudis laoruumist pärale ka viies sort.

Nii oli valida Estoveri Eesti taluvõi, Saaremaa, Tere, Tere laktoosivaba ja Alma Eesti või vahel. Paki kaal oli 150–250 grammi ja hind 1,75–2,79 eurot.

Männimäe Selveri kaubakategooria juht Angelina Tsäro ütles, et võikriis küll veel kestab, aga olukord läheb paremaks. Ta märkis, et osa sorte on kaupluse valikust veel puudu ning tavaliselt on korraga müügil olnud kümmekond klassikalist võid.

Nagu Tsäro lisas, juhtus kõige suurema kriisi ajal vahel ka nii, et kui vähemasti hommikul oli või poes saadaval, siis õhtuks oli lett tühjaks ostetud.

Kaare poe juhataja Tiina Kübar ütles, et tema arvates on võimured läbi või siis saavad kohe läbi.

«See on minu tunne, aga kindlalt muidugi väita ei saa. Ei tea, mis juhtub homme,» lausus ta. «Meie väikeses poes on või kogu aeg müügil olnud, kas või ainult üks sort. Tunda oli siiski küll, et inimesed ostavad seda tavalisest rohkem.»

Eile oli Kaare kaupluse letil Alma Eesti ja Epiima Eesti või, mõlema pakk kaalus 250 grammi, esimene maksis 2,59 ja teine 2,69 eurot. Sakala külaskäigu ajal toodi letile veel kolmaski sort, 150 grammi kaaluv Estoveri Eesti taluvõi hinnaga 1,99 eurot.

Uuenevas Paalalinna Maksimarketis oli või seatud kahte paika. Kaht sorti laktoosivaba võid oli ühes ja kolme sorti tavalist võid teises letis. Paki kaal oli 200 ja 250 grammi ning hind 1,89–2,79 eurot.

Männimäe Rimis sai klient valida viie klassikalise võipaki vahel, kusjuures esindatud oli ka Soome ja Leedu kaup ning Rimi enda kaubamärgiga toode. Paki kaal oli 180–500 grammi ja hind 1,61–4,95 eurot.