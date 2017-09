Merle Palmiste tšehhoviaana saab Ugalas omapärase jätku: Niinast saab Arkadina

Kui Posneril/Tubinal on Tšehhovi näidendi originaaltegelased paigutatud 121 aastat hilisemasse aega, siis sinu puhul võib öelda, et lavale jõuab versioon «Kajakas 27 aastat hiljem»? Niinast saab Arkadina. Mis mõtteid see sinus tekitab?

Tšehhovi ja Posneri lavalood on siiski väga erinevad materjalid ja lähenemised, kuigi mõlema näidendi lähtepunkt on tegelaste ja motiivide suhtes sarnane.

Omal ajal oli see tõeline õnn ja vedamine, et lavakunstikooli tudeng haarati otse koolipingist professionaalse teatri lavastusse ja kohe näitlejatee alguses sai hakata Niina rolliga pead murdma. Aga kuna Posneri «Krdi loll lind» pigem flirdib originaalmaterjaliga, olen ma täiesti vaba minevikust pärit prooviseoste ja toonaste etenduste mälestustest.

Inimesena on mul ikka väga hea meel, et elu on edasi läinud ja ma ei pea 27 aastat hiljem taas plikaohtu Niinat kehastama. Täpselt niisamuti kui ma ise olen päriselus vanemaks saanud, on mul õnn kehastada Taago lavastuses sama lavaloo hoopis küpsemat ja kogenumat naistegelast. Mul on praegu lihtsam mõista oma tegelaskuju motiive, soove ja käitumismustreid.

Tšehhov on väga põnev autor. Ta on pidanud silmitsi seisma olukorraga, kus tema teoseid on valesti mõistetud. Sinnamaani välja, et publik on tema näidendid välja vilistanud. Alles hiljem oleme hakanud mõistma nendes peituvat sisu. Vene klassiku näidendid on ajaproovile vastu pidanud.

See, et Posner on võtnud «Kajaka» näidendi ja toonud selle tänapäeva keskkonda, kaotamata seejuures seda miskit, on igati imetlust väärt. Posneri näidendis on säilinud Tšehhovi teostele ja tegelastele omane maailmatunnetus, mis on üheaegselt tundlik, valus, hingekriipiv, naljakas ja kurb. Sa ei tea, kas nutta või naerda. Lugu ja tegelased on samad nagu Tšehhovil, kuid nad eksisteerivad siin ja praegu. Justkui oleks aeg läinud edasi. Aeg lähebki edasi, kuid klassika tunnusjooneks ju ongi, et inimlik mõõde jääb alles. Iseenda äratundmine laval nähtust.

Ma ei oska sõnastada, mis on tšehhovlik. Küll aga tean ma kindlalt öelda, mis tšehhovlik ei ole: see, kui sa istud saalis ja sul on igav! Sama käib ka Posneri «Krdi loll lind» teksti kohta – see on kõike muud kui igav, nii laval mängides kui ka loodetavasti saalist vaadates, ja selles kõiges on tõepoolest peidus ka päris tugev annus Antonit.

Kuidas tunned end üle pika aja taas Viljandis ja Ugalas?

Olen ikka aeg-ajalt sattunud Ugalasse mängima. Kui rääkida Viljandist, siis ilmselt igaüks kirjutaks täiesti omanäolise raamatu pealkirjaga «Minu Viljandi». Mulle, Merle Palmistele, on aga siiski tähtsaim märksõna Ugala. Just teatri pärast ma siia satun.

Kõrvaltvaatajana on mul tunne, et Ugalal läheb praegu ka väga hästi. Seda on näha nii inimestest kui majast õhkuvast enesekindlusest ja uhkusest. Ja aina rohkem panen ma tähele, kui palju noori inimesi on teatrisse juurde tulnud. Just noored on ju võti, et maailm ei kattuks tolmuga. Viljandil on õnn, et siin on teatrikool ja akadeemia. Ja muidugi uus ning värvi järele lõhnav teatrimaja. Ükspäev eksisin keldrikorrusele ära ja kui ma seal 50 hallikat värvi uste vahel pääseteed proovisaali otsisin, siis puhkesin naerma, et kui nüüd keegi Ugalast ütleks, et teeme sinuga siin labürindis «50 halli varjundi» lavaversiooni, oleksin kohe hoobilt nõus!