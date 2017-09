Aidas tähistatakse eakate päeva simmaniga

Pärimusmuusika keskuse programmijuhi Merike Paberitsu sõnul avab pärimusmuusika ait uksed eakate päeva simmaniks 1. oktoobril kell 15. Muusikat teevad Heino Sõna, Harri Lindmets ja kapell Vanamuudu.

«Kui ma nende legendaarsete pillimeeste vestlesin, arvasid nad, et kahest tunnist küll ei piisa. Usun, et see saab olema tore ja meeleolukas pidu ning päeva on oodatud tähistama ka noored,» kõneles programmijuht.

Tuntud ja tunnustatud Heino Sõna on on üks vähestest Eesti rahvakandle mängijatest. Harri Lindmets on lõõtsamees, kes on kunagi olnud ka Võhandu kolhoosi aseesimees. Mõlemad härrad on lisaks omapärasele mängustiilile hea jutuga ning lugusid on neil rääkida palju.

Pilet pühapäeval algavale kontserdile maksab 5 eurot.