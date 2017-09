Kulbid ootavad jagamist

Esmakordselt on programmis vaatemänguline Soolopilli galakontsert, kus talendikad pillimehed tuntud ansamblitest murravad südameid sel korral sooloartistidena. Esinevad Sänni Noormets, Juhan Suits, Lauri Õunapuu ja Maarja Soomre ning pillidest kõlavad viled, viiul, kannel ja torupill. Lõikuspeo kaks festivali päeva annavad muusika austajatele hea läbilõike pärimusmuusika uutest tuultest, viies kokku publiku ja esinejad nagu Küteton!, MandoTrio, Duo Mänd/Krüsban, värskust hoiavad äsja uue plaadiga välja tulnud Estbel ning siiani omanäolisusega siin kui seal pool piiri tähelepanu pälviv Tintura.

Esmakordseid avastusi pakub Viljandi mõis, mis avab üle pika aja taas linnarahvale oma uksed ning pakub Eesti kitarrivirtuoosi Andre Maakeri Lõikuspeoks loodud instrumentaalkava, kus kõlab pärimusmuusika fragmente kitarristi sünnikohast Saaremaalt. Saarlaste ja Muhu pärimusmuusikat jagub ka öisesse vööndisesse, kui tuntud plaadimängija ja produtsent Sander Mölder esitleb spetsiaalset DJ-set`i. Hommikutundidel jätkub pärimusmuusika saatel tegevusi menukaks osutunud Malva muusikalisel matkal Viljandi loodusrüpes.

Kohal on ka juulikuus pärimusmuusika festivalil sooje emotsioone valla päästnud eriproduktsioon «Alguses oli Alle-aa» oma ainulaadse kontsertõhtuga. Armastatud solistide, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna tudengite ja õppejõudude mammut-ansambli vahendusel esitletakse kaasaegseid töötlusi rahvale armsaks saanud hittidest. Retrolinastusel saab näha meeldejäävaid hetki pärimusmuusikute kõrghetkedest läbi Viljandi pärimusmuusika festivali ajaloo.

Suvisest ajast mäletavad paljud Eesti ETNO ringreisi noorusest ja julgusest pakatavaid esinemisnumbreid Rohelisel laval. Üle maailma noori pärimusmuusikuid kokku toova muusikalaagri Eesti ETNO 2017 andekaid vilju saab taas Lõikuspeol maitsta. Haaravaid etteasteid esitlevad noored Belgiast, Austraaliast ja Eestist. Rahvusvahelisemat küpsemat poolt esindab kultuslik Vene folkansambel Dobranotch, tuues kaasa muusikapalad uuelt albumilt «Mahorka» ning vene hinge, balkani tempo ja juudi tunnetusega heatujulise repertuaari.

Lõikuspidu tähendab ka alati suurt elevust ja ootusärevust, sest pidulikul tseremoonial Etnokulp 2017 jagatakse pärimusmuusikaauhindu. Etnokulp on antud žanris ainus auhind ja selgi korral valitakse parimad pärimusmuusikuid rahvahääletusel ning koostöös Raadio2 ja ETV2-ga. Kõik pärimusmuusikafännid on oodatud nii hääletama kui Etnokulpide jagamisele kaasa elama. Üks pärimusmuusika tähtsündmusi toimub vaid kord aastas ja sissepääs on prii.