Aida avapeol on laval Troitsa ja «Tantsumajas» torupill

Pärimusmuusika aida hooaeg algab alati kontserdiga, millel publikule pakub head elamust mõni tähelepanuväärne pärimusmuusikaansambel. Tänavusel avapeol 22. septembril astub lavale rahvusvaheliselt tuntud ja maailmas ainulaadne ansambel Troitsa, kes on varem Eesti publiku meeltesse süübinud 2004. aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil. Ühtlasi avab ka «Tantsumaja» oma hooaja: reedel saab tantsida Eesti nõutumate torupillimängijatega võidu.

Nagu Valgevene kollektiivi Troitsa nimigi vihjab, on bändis ühendanud jõud kolm tõrrehäälset pärimusmuusikut. Jõuliste meeste kontserdil saab kuulda peaaegu pooltsada Ida-Euroopa instrumenti, millest osavad pillimehed oskuslikult helisid välja võluvad. Võimsa habemega tenorihäälne bändi liider Ivan Kirchuk on kogunud sadu pärimusmuusikapalu ja -lugusid Valgevene küladest. Neist on loodud tõsikaunid ja lummavad seaded, mis aida hooaja avakontserdil kõlavadki.

Peale kontserdielamust saab tantsu vihtuda ja seda väga ägedate pillide saatel. «Tantsumajas» kutsuvad sel korral tantsule torupillimängijad Juhan Suits, Cätlin Mägi ja Merike Paberits.

Helinäide Troitsa repertuaarist