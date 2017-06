Autoomanik leidis velje seest jahipüssikuuli

Volkswagen Passat, mille juhipoolsesse tagumisse rehvi vastu esmaspäeva hommikut kuul saadeti, kuulub Klaarika Kaljulale. Katkise rehvi avastas hommikul tööle minnes tema elukaaslane. See juhtus Uusnas asuva kolmekorruselise kortermaja ees, mille esimesel korrusel tegutseb lasteaed.

Kaljula teatas öisest vahejuhtumist hommikul politseile, aga korravalvurid polnud tema juttu, et rehv on lastud puruks püssist, väga tõsiselt võtnud. Alles mõni tund hiljem, kui naabrid tulid vaatama, mis on juhtunud, võttis naabrimees rehvi alt ja nad kuulsid seda liigutades, et selle sees on midagi. Välja võttes selgus, et see on püssikuul.

Klaarika Kaljula sõnul oli ka velge läbistanud kuul jätnud nii suure augu, et tal mahtusid sõrmed sellest sisse. Seejärel teatas ta leiust politseile, kes tuli uuesti kohale ja võttis kuuli kaasa. «Nemad ütlesid siis, et see on jahipüssikuul. Meie naabritega ei teadnud, milliselt relvalt see pärineda võib,» rääkis Kaljula.

Politseinikud olid öelnud ka seda, et õhupüssikuul ei taha rehvist läbi minna. Nad olid tuvastanud, et relv oli pandud tulistamise ajaks vastu rehvi, sest sellel olid püssirohu põlemise jäljed.

Kogu lugu on Kaljula sõnul aga segane ja neil pole muud kui kuulujutud. Näiteks kuulis mitu majaelanikku öösel kell 3.48 küll pauku ja seda, kuidas auto kruusa kaapsates minema sõitis, aga keegi ei jõudnud akna peale vaatama või ei osanud mütakat püssipauguga seostada. Nii kutsuski Kaljula Facebookis inimesi, kes teavad midagi 5. juuni varahommikul Uusnas kõlanud lasust, temaga ühendust võtma, et vihjete abil tõeni jõuda.

Kaljula sõnul on ühe versioonina läbi käinud see, et eelmisel õhtul oli naaberkülas Tustis olnud vahejuhtum, mille tõttu oli kohal käinud politsei ja milles oli mängus samasugune auto, nagu on tema elukaaslasel. «Võimalik, et meid aeti kellegagi segamini, mis oleks kõige tõenäolisem,» ütles Kaljula. Et mehe auto olid nad pühapäeva õhtul maale jätnud, sattus püssi ette naise auto rehv.

Isegi, kui nad sattusid kellegi viha alla eksikombel, on pärast sellist juhtumit turvatunne Kaljula sõnul kadunud.

Piirkonnapolitseinik Meelis Lill kinnitas, et kirjeldatud juhtum leidis 5. juunil tõepoolest aset ning suure auguga rehvi juurest leiti jahipüssikuul alles hiljem. Juhtumi suhtes on alustatud väärteomenetlust ning praegu kahtlustatavaid pole.