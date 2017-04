Parim noorte pärimusbänd on Duo Mänd/Krüsban

Eesti pärimusmuusika keskuse eestvedamisel ellu kutsutud noorte pärimusbändide konkurss tõi kohale Viljandi-, Tartu-, Pärnu- ja Valgamaa muusikud. Au, kuulsuse ja auhindade nimel astusid võistlustulle uued kollektiivid Duo Mänd/Krüsban, Kirekind, Lõõtsavägilased, Kaval käsi, Kirju ja Torufon. Õhtu lõppes kontserdi ja auhinnatseremooniaga, millel astus üles ka menuansambel Curly Strings.

Konkursil osalesid ansamblid, mille liikmete vanus on kuni 20 aastat ja mille repertuaaris on vähemalt kaks pärimusmuusika pala. Noorte pärimusbändide konkursi patroon on ansambli Trad.Attack! liige Sandra Vabarna.

"Konkurss toimub kindlasti ka järgmisel aastal ning aitame kaasa, et see jääks kestma. Vajame noort järelkasvu, kes aitab hoida ja kasvatada rahvamuusika edu ja järjepidevust. Tahame, et meie maa muusika omapärane jõud raputaks veel suuremaid lavasid ja masse kõikjal maailmas," rääkis Vabarna, kes on koos oma ansambliga esinenud praeguseks 28 riigis.

Publik hääletas kontsertfinaalis oma lemmikuks noorima koosseisu Kaval Käsi, Trad.Attack! andis eripreemia, milleks on mänedžeerimiskoolitus, bändile Lõõtsavägilased. Pärimusmuusika keskus kinkis oma lemmikule, triole Kirju preemiapaketi "Tuuni oma bändi". Eriauhindu ja tunnustust pälvisid ka Kirekind ja Torufon.