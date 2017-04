Aidas selgusid Eesti parimad noored pärimusmuusikud

Üheksandat korda teoks saanud üleriigilise võistumängimise eestvedaja, pärimusmuusika keskuse projektijuht Anu Rannu märkis, et konkursil osalesid muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud, kel on vanust vähemalt seitse eluaastat.

"Noormuusikud esitasid kaks vabalt valitud eriilmelist Eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks pärines esineja kodukandist," rääkis Rannu. "See on Eestis ainus konkurss, kus noored saavad oma pärimusmuusika mängimise oskused proovile panna. Peame kõiki osalejaid väga tublideks, sest tänu nende pealehakkamisele ja tublidele juhendajatele säilib Eesti pärimusmuusika pillimängutraditsioon."

Võistumängimisel kõlasid lisaks lõõtspillile torupill, kannel, karmoška, akordion, viiul, mandoliin, plokkflööt, kitarr ja tšello. Meeleolukal päeval selgitas žürii välja Eesti silmapaistvamad noored pillimängijad. Parimatest parimad lõpetasid pika päeva võistumängimise autasustamistseremoonial.

Peapreemia võitis Karksi-Nuia muusikakoolis Margus Põldsepa käe all õppiv Rasmus Kadaja, kes žürii arvates pakkus Eesti tüüpi lõõtsa mängijana oma küpsuse ja vilumusega kõige parema etteaste. Rasmust ootab suvel ees ka esinemine XXV Viljandi pärimusmuusika festivali avakontserdil.

Pärimusmuusika keskuse pääsme rahvusvahelisse muusikalaagrisse "Eesti ETNO" pälvisid viiuldaja Marta Külaots ja lõõtsapoiss Herbert Konnula. Pärjatud said ka kõik pillirühmade parimad: Kai Leas, Mirabell Veli, Maria Mänd, Marta-Johanna Kärmas, Karmen Juhkam, Ami Sild, Kata Karlis, Marjette-Andrea Tederov, Mattias Metsalu, Keiro Tabor, Vins-Deivis Krasmanis, Kristina Aurelia Kullang, Nadežda Tšuvpilo, Aulike Apalev, Tobias Tae, Mariete Kena ja Rasmus Kadaja.