Ma olen isa. Abielus. Mul on ema. Ja vanaema. Ja naine. Ja tütar. Mu elus on praegu kolm ema ja üks tulevane ema. Kas tulevasest võib saada üksikema? Jah, muidugi võib see juhtuda. Seda ei saa välistada keegi – ei mina, Siiri Oviir ega Varro Vooglaid.