Vene autodega mulkide seltskond kogub tuure

10. aprillil loodud grupp «Mulgid Vene autodega!» kogus esimese nädalaga ligi sada liiget. Esimesele proovikogunemisele, mis korraldati möödunud nädala laupäeva õhtul Viljandi turu parklas, vuras kohale üheksa autot. Kaabriel Pilk veel naljatles, et hea, kui tema ja ta sõber proovikogunemisel osalevad, aga kui ta kohale jõudis, ootas viis autot juba ees.

See, et sotsiaalvõrgustikus loodud grupp nii kiiresti tuurid üles tõmbas ja autode omanikud oma kaunitarid kohe tänavale tuua tahtsid, oli Pilgu sõnul üllatav. Alguses pani Karksi-Nuias lõikuspingi operaatorina töötav Pilk grupi nimeks «Mulgid Ladadega», aga siis ütlesid mosse- ja sapikamehed, et nemad tahaks ka kampa lüüa. Nüüd on tulnud teateid, et ka Vene mootorrataste omanikud võtaks hea meelega sappa. Kaabriel Pilk ütles, et nad ei löö risti ette ühegi Vene masina ees ja kõik on oodatud.

Ta ise jõudis Žigulini seetõttu, et otsis teist autot. Eelarve ei võimaldanud kallist pilli valida ja 800-eurose jaapanlase ostmisega ta ei riskinud. Et Vene masinast käis jõud üle, valiski ta kordatehtud 1985. aasta Lada 21013, milles on ise istmed ära vahetanud. Esimese kogunemise kõige suurmaks pilgupüüdjaks pidas ta aga katuse­luugiga 1972. aasta musta sapikat, mida võib enamasti Abja-Paluojal veeremas näha.

Kaabriel Pilk tunnistas, et ka tema Lada paneb inimesi pead keerama. Et asi veel stiilsem ja ajastutruum oleks, sätib ta sõitma minnes armatuurlauale paki Priima suitsu, kuigi ise tegelikult suitseta. Viljandis võib näha veel näiteks punast Ladat, millel seisab katusel tühi taarakast.

Vene autodega mulgid plaanivad minna üheskoos 27. mail Vissuverre Veski tallu Eesti Lada-klubi kevadekuulutamisele ja suurele väljanäitusele. Veel võttis Kaabriel Pilk ühendust Viljandi hansapäevade korraldajatega, et ka seal rahvale autosid näidata.

Lisaks teeb grupp ekspromptkogunemisi: kolmapäeva õhtul sõideti näiteks mööda linna ringi ja vahetati omavahel muljeid. Pilk ütles, et nad ei taha paista nagu mingid ossid, kes saavad parklas kokku ja hakkavad ringi paarutama, vaid soovivad olla viisakad liiklejad, keda seob ühine huvi Vene autode vastu.