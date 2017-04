Viljandi veekeskus – mis toimub?

Me kõik teame suurepäraselt, et veekeskuse rajamise küsimus on Viljandi kandi inimestele tõepoolest oluline. Samuti teame kõik väga hästi, et viimase 15-16 aasta jooksul on püütud seda korduvalt Viljandisse ehitada, kuid kõik üritused on lõppenud ebaõnnestumisega.

Head sõbrad, seekord on meil väga hea võimalus asi lõpuks ära teha. Selleks vajame kõikide, nii valla- kui linnavolikogu poliitiliste jõudude koostööd, olenemata sellest, kas kuulutakse võimuliitu või ollakse opositsioonis. Vajame koostööd Viljandi ettevõtete ja eraisikutega. Me vajame samasugust ühist pingutust, nagu suutsime näidata rahvusvaheliste hansapäevade korraldamisel. Siis näitasime, et suudame. Olen kindel, et suudame ka nüüd.

SAAN TÄIELIKULT ARU, et rohketele tagasilöökide tõttu on paljud inimesed kaotanud usu asja õnnestumisse, kuid praegu on minu kindel veendumus, et kõige tähtsamad otsused selles küsimused on langenud.

Esiteks: oleme veekeskuse ehitamiseks loonud kindla rahalise aluse. Viljandi vald ja Viljandi linn teevad seda koos. Aktsiaselts Viljandi Veekeskus on asutatud, rahastamiskokkulepped on sõlmitud ning mõlema omavalitsuse eelarvestrateegia arvestab nende kulutustega. Vajalikud ettevalmistustööd käivad. Oluline on märkida, et osalused jagunevad kahe omavalitsuse vahel vahekorras 50:50. Seega oleme lähtunud võrdse partnerluse põhimõttest. Seegi on tähtis.

Teiseks: veekeskusel on praeguseks olemas märkimisväärne osa vajalikust maast. Selleks on Viljandi Veekeskus omandanud krundi aadressil Vaksali tänav 2 (SEB pangahoone). Kõrvalkrunt (Tallinna tänav 1) kuulub Viljandi linnale ja linnal on voli see veekeskusele lisaks panustada: kas mitterahalise sissemaksena ettevõtte aktsiakapitali või hoonestusõiguse kaudu. Sellisel juhul oleks maatükk veekeskuse hoone jaoks enam kui piisava suurusega.

Kolmandaks: Viljandi linnavalitsus algatab koostöös Viljandi Tarbijate Ühistuga (VTÜ) kõnealustele kruntidele ning kogu niinimetatud kaubamaja kvartalile detailplaneeringu, et lahendada ehitusalade, parkimisala ja juurdepääsude küsimus, arvestades sealjuures naaberkinnistute arenguplaanidega.

Seoses veekeskuse asukoha liigutamisega tulevase linna esindusväljaku Vabaduse platsi äärde tuleb korraldada uus arhitektuurivõistlus. Jah, see tähendab, et eelmise konkursi võidutöö jääb ellu viimata ja tehtud kulutused on läinud tühja. Kahjuks on see nii. Leian siiski, et uue asukoha selged linnaruumilised eelised kaaluvad selle rahalise kaotuse üles. Vabaduse platsi ja Tallinna tänava ääres oleks Viljandi veekeskus linna tuiksoonel, seda oleks hõlbus ühendada spordihoonega, see oleks hästi nähtav ja külalistele kergesti leitav. Samuti võimaldaks Vabaduse platsi tulevane uus lahendus veekeskusest kauneid vaateid Viljandi mõisapargile, laululavale, Jaani kirikule ja lossimägedele.

HULK INIMESI on küsinud, miks on oluline rajada veekeskus kesklinna. Miks ei võiks seda teha alla järve äärde, kus turismiarenduse mõttes võiks olla palju köitvam asupaik?

Kõigepealt: me teeme seda eelkõige kohalikele, oma inimestele. Me teeme seda koos vallaga ning peame arvestama valla- ja linnaelanike huve võrdselt.

Veekeskuse oluline osa on ujula. See on koht, kus hakkavad toimuma ujumise algõpe ja treeningud. Seepärast on tähtis, et see oleks kõikide koolide õpilastele võimalikult võrdselt kättesaadav. Tähtsad on bussipeatuse lähedus ja see, et sealt läheksid läbi kõik liinid. Just vallaelanike puhul tuleb arvestada, et tulevane veekeskus ei oleks Viljandi bussijaamast liiga kaugel.