Ööl vastu kolmapäeva pugesid Viljandi raudteejaama pargitud rongide külje alla seni tabamata huligaanid, kes katsid rongi neli vagunit ühest küljest joonistustega. See on viie kuu jooksul vähemalt teine kord, kui Viljandis on Elroni ronge rikutud.