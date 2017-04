Täna alustab tervisespordiklubi Joosu 22. järvejooksude ja 12. kepikõnni sarja. Sari koosneb kuuest ligemale 12-kilomeetrisest etapist ümber Viljandi järve kulgeval terviserajal. Nagu eelmistelgi aastatel, on stardiaeg vaba. See tähendab, et startida võib Viljandi tennisemaja juurest ajavahemikus kella 17–19.