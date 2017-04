Ekspoliitik ja ettevõtja Priit Toobal tabati joobnuna autoroolist

Toobal sõnul näitas alkomeeter 0,34 milligrammi alkoholi liitri kohta, mis tema hinnangul on jääknäht. Mees kinnitas, et ta oli alkoholi tarbinud eelmisel õhtul ning arvanud hommikul Tartus rooli istudes, et on piisavalt kaine. „Loomulikult oli minu tegu lubamatu ja ma kahetsen seda,” sõnas ta.

Kliiniliselt arvatakse joove, mis jääb vahemikku 0,2–0,49 mg/l, alkoholi tarvitamiseks, kuid sellisel inimesel ei ole otseselt joobe tunnuseid. Kerge joove algab, kui alkomeeter näitab 0,5 mg/l.

Millise karistuse politsei selle teo eest määrab, pole veel teada. Varem pole Toobal oma kinnitusel kunagi joobnuna autot juhtinud.

Priit Toobal oli aastaid Keskerakonna aktiivne liige, ta oli erakonna peasekretär ning kuulus ka riigikogu koosseisu. Parlamendist lahkus ta vahetult enne seda, kui riigikohus tunnistas ta kriminaalkorras süüdi dokumendi võltsimises ja eraviisilises jälitustegevuses.

Pärast poliitikast lahkumist ostis Toobal oksjonilt Kildul tühjaks jäänud koolimaja ning rajab sinna ratsa- ja turismikompleksi. Esimese peosaali on ta valmis saanud ning töö ülejäänud hoone uuendamisel käivad. Lisaks avas Toobal talvel matusebüroo, mis tegutseb nii Suure-Jaanis kui Viljandis.