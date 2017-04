Ait kutsub noorte pärimusbände konkurssile

Esimest korda peetava võistluse patroon Sandra Vabarna peab eesti pärimusmuusika kuvandit väga heaks ja tunneb uhkust rahva üle, kes kontsertidel pärimusmuusikale alati suure rõkkamisega kaasa elab. «Konkurss on vajalik, et meie rahvamuusika edu ja järjepidevust kasvatada. Tahame, et meie maa muusika omapärane jõud raputaks veel suuremaid lavasid ja masse kõikjal maailmas,» räägib Sandra Vabarna, kes on koos ansambliga Trad.Attack! vallutanud 28 riiki.

Sandra Vabarna/ Elmo Riig

Peapreemiaks on Eesti Kultuurkapitali 500-eurone stipendium. Väärt auhindasid on teisigi ja neid jagub kõikidele julgetele finalistidele. Trad.Attack!-i eripreemia, mis hõlmab endas mänedžerikoolitust Sandra Vabarnalt. Eesti pärimusmuusika keskus kingib oma lemmikule preemiapaketi «Tuuni oma bändi», mis pakub kõike, mida edasijõudmiseks tarvis: foto- ja salvestussessioon Tartu ülikooli Viljandi kultuurikadeemias, minituur eesti pärimusmuusika pesades üle Eesti ja turunduslikud nõuanded.

Konkursile on oodatud noorteansamblid, mille liikmed on kuni 20-aastased ja kelle repertuaaris on vähemalt kaks pärimusmuusikapala. Registreeruda saab 13. aprillini e-posti aadressil jaan@folk.ee või telefonil 434 2050.

Konkurss päädib 29. aprillil kell 18 avaliku kontserdiga Viljandi pärimusmuusika aidas, kus teeb lõpliku otsuse auväärne žürii, publik valib oma lemmiku ning võitjad kuulutatakse pidulikult välja. Noorte pärimusbändidega annab ühise kontserti Curly Strings.