Ugala otsib sektsioonkappe

"Ühe komplekti juba leidsime ajalehekuulutuse peale siitsamast Viljandist," rääkis teatri lavastusalajuht Teet Ehala. "Aga neid on veel vaja. Mul endal on ka üks olemas, aga see on heledapoolne, meil on vaja tumedat. Asjaga on suhteliselt kiire, kui me neid ei saa, siis tuleb teine kujundus välja mõelda. Ma tõesti ei saa praegu ette ära rääkida, mis neist kappidest laval saab!"

Teater ootab vihjeid ja kontakte, kelle kaudu oleks võimalik lavakujundusse piisav arv sektsioonikappe kokku koguda. Teatripoolne kontakt ongi lavastusalajuht Teet Ehala.

Kuna kirjanik Paavo Matsini "Gogoli diskos" oli olulisel kohal Viljandis sõitev tramm, siis oli teatril dramatiseeringu tarbeks vaja leida ka trammitoole. Nendega läks üsna libedalt.

"Toolid on olemas, tegelikult pakuti meile ka tervet trammi!" rääkis teatri turundusjuht Mari Nurk. "Piirdusime siiski ainult istmetega. Tahame Matsini maailma ikka korralikult lavale tuua."