Kogudus koolitab abiellujaid

Ühepäevane koolitus on neile, kes plaanivad tulevikus abielluda või tunnevad huvi kirikliku laulatuse vastu. Koolitus on ühepäevane ning oodatud huvilised, kel laulatus plaanis eeloleval kevadel-suvel või veidi kaugemas tulevikus.

Marko Tiitus / Marko Saarm / Sakala

Õpetaja Marko Tiitus avab koolitusele tulijatele abielu ja kirikliku laulatuse sisulist poolt ning vastab meeleldi kõigile tekkivatele küsimustele seoses laulatuse ning abieluga.

6. aprilliks on koolitusele registreerunuid juba viis paari, kelle laulatus toimub tänavu suvel Viljandis või Hallistes. Koolitusele on oodatud kõik huvilised – ka need, kellel ei ole veel abiellumise aeg ja koht kindlalt paika pannud, aga kes soovivad selle teema enda jaoks lähemalt mõtestada.

Kiriklikul laulatusel sõlmivad mees ja naine omavahel abieluliidu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on kirikupoolne tunnistaja ja liidulepingu seaduslikkuse kinnitaja. Lisaks on laulatus eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja temaga koos laulatusele kogunenud kogudus palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et nii mees kui naine on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku täisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud liikmed). Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleb neil esmalt läbida leerikool või ristimisele ja konfirmatsioonile eelnev õpe individuaalprogrammi ulatuses.

Lisaks laulatuse sisule ja ülesehitusele käsitletakse koolitusel ka seda, millistest ehituskividest koosneb paarisuhe, kuidas abikaasad või partnered saavad teada teineteise ootusi paarisuhtele ning millised on armastuse viis keelt.

Abiellujate koolituse hind on 10 eurot paarile ja sisaldab kõiki koolitusel jagatavaid materjale ning kohvipausi.