Mõisaküla raudteekasarm süttis viiendat korda

Tuli sai seekord alguse trepikojast ning selle kustutamiseks kulus päästjatel rohkem kui neli tundi. «Tulele saadi piir tunni ajaga, aga tulekollete otsimine võttis pikalt aega,» nentis päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.

Mõisaküla linnapea Ervin Tambergi sõnul on ilmselge, et tegemist on süütajaga, kes üht ja sama maja järjest põlema paneb. Eriti keeruline oli olukord mullu novembris ja detsembris, kui maja süüdati neli korda, ühel ööl lausa kaks korda järjest.

Mõisaküla linnapea Ervin Tambergi sõnul on ilmselge, et tegemist on süütajaga, kes üht ja sama maja järjest põlema paneb.

Mõnikord õnnestus päästjatel tulele piir panna veel siis, kui leegid alles jõudu kogusid, mõnikord tuli tegelda suure põlengu kustutamisega. Detsembris süttisid nimetatud majaga samal ajal saladuslikul moel üks kuur ja sõiduauto.

Miks üht ja sama maja põlema pannakse, ei oska linnapea arvata. Kunagises raudteekasarmus asuvatel korteritel on eraldi omanikud, aga keegi neist Tambergi sõnul oma vara vastu huvi ei tunne. Linnavalitsus olevat omanikega küll ühendust võtnud, aga midagi pole muutunud.

Mõisaküla Linnahooldus on üritanud sulgeda maja uksi ja aknaid, kuid need on lahti lõhutud ja süütaja on ikka majja pääsenud. Kolmapäeva hommikulgi saatis linnapea töömehed taas maja juurde, et välja nuputada, kuidas akna- ja ukseavasid kinni panna.

Marek Kiige sõnul on selliseid maju, mis pidevalt kummalisel kombel süttivad, olnud ka teistes omavalitsustes. Ühe säravama näitena meenus talle üks Tartu mahajäetud hoone, mis korduvalt põlema pandi. Lõpuks võttis linnavalitsus kätte ja lammutas maja maha.

Täpselt samal ajal, kui suurem osa Viljandimaa päästekomandodest kustutas Mõisakülas maja, sõitsid Võrumaa päästjad Lasva külla, kus põles vana palkmaja, mis oli samuti mitu põlengut üle elanud.