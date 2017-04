Toidupoodides on allahinnatud kaupade seas nii neid, millel on märge «parim enne», kui neid, millel kirjas «kõlblik kuni». Mis on nende märgistuste erinevus ja mida teha, kui oled endale kogemata soetanud toote, mille «parim enne» või «kõlblik kuni» on möödas?