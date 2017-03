Viljandis tegutsev ettevõte konkureerib Microsoftiga

Märtsi alguses sõlmis Eziil veterinaarravimeid ja -tooteid valmistava ettevõttega Inter­chemie Werken de Adelaar Eesti lepingu, millega müüb talle tootmistarkvara Eziil.

«Meie sõnum on: «Ära arva, vaid tea!»» ütles Eziili kaas­asutaja Maido Janke. Tema sõnul on tänapäeva tootmisel suureks väljakutseks masstoodangu vähenemine, mis tähendab väiksemaid partiisid ja laiemat sortimenti. «Väiksed partiid tekitavad tootmises palju segadust. Ja see on see koht, kus saab appi tulla Eziil.»

Leping Interchemiega on Eziilile Janke sõnul äärmiselt tähtis esmalt seetõttu, et farmaatsiatööstusesse on karmide nõuete tõttu keeruline pääseda. Märgilise tähenduse annab lepingule aga see, et tarkvara arendamine on osaliselt alles käimas, et katta kogu antud valdkonna tootmise vajadusi.

Interchemie emaettevõte Hollandis kasutab Microsoft Navisioni toodet. «See, et üks suur ettevõte on otsustanud turul olevaid alternatiive võrreldes meie kasuks, näitab, et meie toode on konkurentsivõimeline,» märkis Janke. «Üldiselt on reegel, et kui emaettevõttes midagi kasutatakse, siis jäädakse sellele ka truuks.»

Maido Janke rääkis, et viie mehe ettevõte Eziil sai alguse osaühingust IITEE, mis pakkus firmadele IT-tugiteenust. «Aga mis juhtub iga eduka ettevõttega, on see, et kui sa midagi teed hästi, hakatakse ka muid asju küsima,» märkis Janke. «Küll taheti kodulehti, küll majandus- ja tootmistarkvara ning ühel hetkel jõudsime mõistmiseni, et kõike ei jõua teha ja tuleb fookus paika panna. Möödunud aastal otsustasime, et IITEE-l on aeg minna tagasi oma juurte juurde.»

Eziil sai Janke sõnul alguse vajadusest. Üks IITEE kliente kaasas teda tootmise konsultatsiooniprojekti. «Ainult istuda oli imelik ja hakkasin olukorda kaardistama. See kukkus nii hästi välja, et panime pärast käed külge ja hakkasime IITEE-s programmi prototüüpi tegema.»

Tehti üks prototüüp, teine, kolmas, neljas... «Praegu on juba viies versioon, Eziil, mida kasutatakse mitmes tootmises,» ütles Janke. Viimase versiooniga on jõutud nii kaugele, et toode on pilvepõhine ja standardiseeritud ning seda on võimalik laiemalt kasutada.

Eesmärk jõuda tootmisintellektini

Eziili tootmisprogramm aitab luua tootmises korda, seda planeerida ja reaalajas jälgida.See aitab vähendada vigu, kiirendada töötsükleid ja saada tootmisest paremat ülevaadet.

«Tänapäeval on kõigil ulmelised seadmed taskus, aga selleks, et tootmise kohta infot saada, peab otsima teise inimese, koos temaga tükk aega arvutis kaevama ja alles siis võib-olla leiad endale vajaliku, aga võib-olla ei leia ka, sest see on veel kolme Exceli tabeli taga,» kirjeldas Janke.

Eziil kogub tootmisinformatsiooni ühte kohta ja viib iga inimeseni just selle info, mida tema oma tööks vajab.

«Ma ei pea infot kaevama suurest kuhjast, vaid näen endale vajalikku: oma tootmistellimusi, mis tuleb täita, aega, mis on selleks planeeritud, milliste jooniste järgi on seda vaja teha, ning raporteerida tehtud tööd reaalajas,» selgitas eestvedaja. «Seda kõike saab Eziili pikenduseks olevas telefonirakenduses teha vaid mõne puute või triipkoodiga.»