See olnuks ka imelik, kui teatriliidu auhindu oleks tänavu jagatud kusagil mujal kui Ugalas. Kui pikisilmi oodatud remont on nõnda värske, et paljud kibelejadki pole jõudnud veel maja uudistama minna, ei ole vaja pikalt mõelda. Ja nii saigi tuhatkond inimest Eesti eri paigust esmaspäeva õhtul just nimelt Viljandis kokku