Allergoloogid õhupuhastit ei soovita

Selletõttu tekkis lapsevanematel kahtlus, et info laste haiguse kohta jõudis müügifirmani kliinikumist.

Sakala arupärimisele vastas ülikooli kliinikumi avalike suhete direktor Kristi Tael järgmist: «Meie allergoloogid sellist infot kindlasti ei anna. Nad ei soovitagi õhupuhasteid, sest need soodustavad tolmulestade kolonisatsiooni.»

Õigus tagastada

Mis puutub kahtlasesse müügistrateegiasse, siis teatas tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski, et hinnakujundus on Eestis vaba ja nii on ka ettevõtjatel õigus kujundada oma toodete ja teenuste hinnad vabalt. Tarbijale peab enne tehingu sooritamist olema hind teada, et ta saaks valida ja otsustada, kas ta sellise hinnaga toodet soovib osta või ei.

«Kui leping sõlmitakse tarbija eluruumis või töökohas, ühissõidukis, tänaval või vabaajaüritustel, on see väljaspool äriruume sõlmitav leping. Kuigi nii võib tunduda lihtne ja mugav oste teha, tasub teada, et väljaspool äriruume sõlmitavate lepingute korral on tarbija õigused veidi erinevad võrreldes tavakauplusest ostmisega,» andis Turetski teada.

Väljaspool äriruume sõlmitavast lepingust on tarbijal õigus taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuse puhul lepingu sõlmimisest. Lepingust taganemist ei pea kauplejale põhjendama. Kui kaupleja ei ole teatanud õigusest lepingust taganeda, võib tarbija seda teha 12 kuu jooksul alates kauba kättesaamisest või teenuslepingu sõlmimisest.

Abi komisjonilt

Lepingust taganemise korral peab kaupleja tarbijale makstud raha tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest arvates. Sama aja jooksul peab tarbija kauplejale kauba tagastama.

«Kui kaupleja või teenusepakkuja keeldub kaebuse lahendamisest või tarbija ei ole nõus tema pakutud lahendusega, on võimalik esitada avaldus vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjonile,» ütles Hanna Turetski.

Kaupleja käitumine on korrektne, kui ta selgitab tarbijale juba telefonikõnes kodukülastuse ärilist eesmärki.