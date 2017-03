Kohalik elu. – Wabaid linnawahtide kohtasid on, nagu kuuleme, linnapolitseis olemas. Neile kohtadele wõetakse inwalidisid, kuid kes siiski ikka weel sedawõrd tööwõimelised on, et nad linnawahtide kohusid suudawad täita. – Würtspoed pühapäewal kinni. Pühapäewast 19. weebr. on meie linnas kõik würtsi poed sunnitud oma kauplusi päew otsa kinni pidama. Enne oli kella 6–9 hom. ja kella 1–4 pärast lõunat luba kaubelda.