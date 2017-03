Salakütt seadis keelatud lõksu üles talumehe tagahoovi

Margus Kuld, kes oma kodutalu maadelt illegaalse jahiriista avastas, on salaküti peale väga kuri: saarma asemel võinuks lõksu sattuda koduloom või laps. Ohtlikku püünist nimetatakse taldriklõksuks ja see on jahiseadusega keelatud.

|

FOTO: Elmo Riig