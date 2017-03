Koolimaja lähedal luusis karu

Kohalik elanik Rein Talur ütles, et arvatavasti sattus mesikäpp Mustlasse ööl vastu laupäeva, sest siis oli kooli lähedal elava inimese koer õues kõva lärmi löönud ja end ketist lahti tõmmanud.

«Mina läksin karu jälgi vaatama pühapäeva hommikul,» sõnas ta. «Koeraga majapidamise ja karu jälgede vahemaa oli poolsada meetrit.»

Talur nentis, et rohkem jälgi oli karu jätnud sealsamas lähedal asuva haavaistandiku juurde. Inimestest keegi tema andmeil karu ei näinud.

«Varem pole meil Mustlas karusid käinud,» lisas Talur, kes elab koolimajast mõnesaja meetri kaugusel. «Hunte on liikunud küll ja surnuaia lähedal lambaid murdnud.»

Senistel andmetel märkas esimesena karu jälgi kohalik elanik Gunnar Lepp, kes oli laupäeva päeval läinud lastega kodu lähedale jalutama. Tee viis mööda koolimajast ja staadionist, teisel pool on põld.

Staadioni kõrvale jõudes köitis Lepa tähelepanu jäljerida, mis kulges teisel pool teed põllul. Ta tegi sellest pildi ja saatis tuttavale jahimehele, kes kinnitas, et need on mesikäpa jäetud jäljed.

«Mingit elevust see minus ei tekitanud,» märkis Lepp. «Ju oli ühekordne värk, võib-olla oli unine karu ja eksis ära. Hirmu küll pole. Kui vaja, võib öösel ka kõndima minna. Pole hullu midagi.»

Jälgede põhjal karu tuvastanud jahimees on Rein Tafenau, samuti kohalik elanik. Ta läks jälgi uurima ja kõndis neid mööda maha paar kilomeetrit.

«Minu arvates käis karu seal nädal või isegi rohkem aega tagasi, aga raske on seda öelda,» lausus ta.

Nagu Tafenau rääkis, algasid üksi liikunud karu jäljed vähem kui kahesaja meetri kaugusel Tarvastu gümnaasiumi hoonest, koolistaadioni nurgast üle tee põllult. Kuidas karu oli aga sinna jõudnud, polnud enam võimalik tuvastada.

«Sealt läks karu üle tee Mustlast eemale põllu peale ja kõndis sellest diagonaalselt üle Tarvastu jõe poole,» rääkis ta. «Enne jõge keeras ta otsa ringi ja kõndis surnuaia taga oleva karjamaa juurde, kus sügisel või talvel hunt lambaid murdis.»

Nagu Tafenau kirjeldas, liikus karu edasi mööda haavanoorendiku äärt ja tegi veel paar tiiru põllu peal. Siis aga jäljed kadusid.

«Nii et kuidas karu ära läks, seda pole jälgede põhjal enam võimalik öelda,» lisas ta.