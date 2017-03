Fotod uuenenud teatrimajast: Kersti Kaljulaidi sõnul on Ugalal olnud õnne

"Jaan Toomingas ja "Rahva sõda". Kaarin Raidi "Juudit" ja "Kirsiaed". Peeter Tammearu "Keisri hull." Kalju Komissarovi "Sajandist on pikem päev" ning "Vennad Lauensackid," loetles president kõne alguses mitmeid märgilisi Ugala etendusi ja lavastajaid.

"Neid etendusi mäletavad põlvkondade kaupa vaatajaid, kes bussi või rongiga on tahtnud Ugalasse tulla. Eestis ei ole provintsiteatreid selle sõna nukras tähenduses, sest kõik Eesti teatrid on rahva südames. Ega muidu saa nende kinnisvarasse investeerida - demokraatlikus riigis võivad sellised asjad sündida ainult rahva tellimusel," kõneles Kaljulaid.

"Apelsinid. Apelsine teab peast kogu mu põlvkond, kõik mu sõbrad. Oleks üldse raske olla mu sõber, kui ei mõistaks seda koodi," meenutas president Ugala teatri legendiks saanud etendust "Armastus kolme apelsini vastu". "See etendus on me mõttemustris nii, nagu mulgi muster on mulgis kuues."

President Kaljulaid tõdes, et Ugala on õnnelik teatri kodu. "Arhitektide Irina Raua, Kalju Lutsu ja Inga Orava ja sisearhitekt Mait Summataveti projekteeritud maja oli valmides Baltimaade moodsaim teatrimaja. Alles möödunud aastal tunnistati Ugala hoone kultuurimälestiseks, seni ainsa nõukogudeaegse teatrimajana Eestis. Niisiis - sellel teatri kodul on olnud hirmus palju õnne. Palju õnne ka selle pärast, et Raud, Orav ja Summatavet, omaaegsest nelikust kolm, tulid tema juurde tagasi. Maja hing oli kogu aeg kaitstud, läbi kogu uuendamise töö. See teater on jälle tehniliselt Baltimaade moodsaim."

"Uuenenud Ugalas jätkub ruumi kõigile," innustas president Viljandis teatritraditsioone ühtviisi nii hoidma kui murdma. "Nüüd saab Viljandis mängida ka mujal maailmas black-box lavade jaoks tehtud lavastusi."

Kõne lõpetuseks esitas president Kersti Kaljulaid üleskutse teatrirahvale: "Edu, õnne ja jõudu, kallis teatripere. Eesti teatrirahvas, palun hoidke see maja teatrit ja ta sõpru iga päev täis."

Seejärel tänasid teatri juhataja Kristiina Alliksaar ja kunstiline juht Ott Aardam kõiki, kes Ugala maja uuestisünnile kaasa aitasid.

Laval käisid kultuuriminister arhtiektid, kultuuriminister Indrek Saar, ehitusfirma Nordecon Ehitus projektijuhid ja juhataja, Ugala oma maja töötajad ning paljud teised, kel oli mängida suur roll teatrimaja renoveerimisel ning tähtaegsel avamisel.