Võrumaalt pärit Viljar Rosin on täiesti tavaline eesti mees. Ta tinistab pilli, armastab sporti ja käib sõpradega pubis õlut limpsimas. Aga ühte on temas kõvasti rohkem kui paljudes teistes Maarjamaa liigikaaslastes – edevust. Ja see ei lase kohe kuidagi vaikselt varjus püsida.