Aidas avatakse näitus Torupilli Jussist

Torupilli Juss, kodanikunimega Juhan Maaker, hakkas torupilli õppima kümneaastaselt. Jussi esimene suur avalik esinemine oli 8. aprilll 1922 praeguses rahvusooperis Estonia. Näituse korraldajate kinnitusel oli tegu oma aja superstaariga, kelle loomingut armastati mängida raadios, pidudel ja grammofoniplaatidel paljude eestlaste kodudes. 1924. aastal jõudis Juss üles astuda kinolinal, Konstantin Märska filmitud rahvusromantilises draamas «Mineviku varjud».

«Kui ma torupilli õppides kuulasin Jussi arhiivisalvestisi, siis tõesti, tema oskused ja esitatud lood olid lihtsalt suurepärased,» ütles Torupilli Jussi asjatundja, tuntud torupillimängija Cätlin Mägi. «Siiani imetlen tema andekust osata mängida torupilliga, millel on vaid seitse helikõrgust, nii suurel hulgal lugusid. Selline osavus on kõikidele torupillimängijatele suureks väljakutseks tänini.»

Näitus jääb avatuks 31. märtsini. Avamisele ja näitusele on kõik huvilised oodatud. Avamispäevale lisavad ajakohast tooni torupillilood Torupilli Jussi loomingust Cätlin Mägi esituses.