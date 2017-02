Pärnust. Kodumaalt. Meil olid peened jahuwõtte pühad, sest igal kolmapäewal anti Ammende kauplusest inimestele peenikest saiajahu wälja. Nüüd on see lõpetatud, sest et mõned agaramad suure tagawara kokku kogusid, aga teised suutu ilma jäid. Nüüd antakse jahu ainult kaartidega, nii et jahu iga perekonna inimese peale 5 naela kuus saab. Kaartid antakse igal äripäewal, kella 10–2 päewal linnawalitsuse ruumes.