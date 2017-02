Teaduste Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere on veendunud, et tegelikult on infokülluse tingimustes vallandunud kõiges kahtlemise sündroom progressiivne osa teest ideaalse demokraatiani.

Planeet Maa on lame. Väävelhape on imeravim. Meedia valetab. Lennukid piserdavad taevast inimeste tahet halvavaid kemikaale. Vähiravimid on orjastamise instrumendid. Teadus ja ajalugu on illusioon. Faktid on alternatiivsed.