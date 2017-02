Pärimuslik talvine džäss pärimusmuusika aidas

Laupäeval, 4. märtsil on publiku ees prantsuse duo Rhizottome, esitades taasloodud (new traditional) pärimuslikku muusikat. Armelle Dousset akordionil ja Matthieu Metzger saksofonil pakuvad ergutavat ja väljakutsuvat etteastet, mis võib transformeeruda tõeliseks tantsupeoks.

Nimi Rhizottome tuleneb vanast prantsuskeelsest sõnast, mis tähendab juurdelõikajat. Duo esitab pärimusmuusika ainelisi lugusid, laiendades piire, tõugates neid improviseeritud lendudele. Akordioni-saksofoni ilmekad dialoogid ulatuvad harmoonilisest vestlusest reljeefsete kujunditeni. 2008. aastal tänavatel ja pidudel alustanud duo on tänaseks nõutud esineja festivalidel ja kontserdisaalides.

Pühapäeval, 5. aprillil kell 16 on samas Islandi lauljatar Ragga Gröndal, kes ka mullusel Viljandi pärimusmuusika festivalil publikut lummas. Koos kitarrist Gudmundur Peturssoniga, kellega koos on kontserte antud üle kümne aasta, tuuakse Viljandisse uus kava, mis jälgib Islandi naise eluteed läbi aegade. Et kirjapandut on säilinud vähe, annab see muusikutele kunstilise vabaduse, avades akna loominguliste helide fantaasialennuks. Duo muusika on ühtaegu pärimuslik, nüüdisaegne ja hingekeeli puudutav.

Kahte kontserti on võimalik külastada soodsamalt. Ostes ühele kontserdile pileti Piletilevist, on teise kontserdi pilet vaid kolm eurot – seda alates tunnist ajast enne algust kohapeal, muidugi juba ostetud pileti ettenäitamisel. Ehk lahtiseletatult: kui 4. märtsil Rhizottome kontserdile tulijal on ette näidata Ragga Gröndali kontserdi pilet, saab ta algavale kontserdile pileti 3 euroga. Ja vastupidi.

Festival «Talvejazz» saab Viljandis läbi 8. märtsil kontserdiga «Kummardus Valter Ojakäärule» – kummarduse teevad Liisi Koikson, Silver Laas ja Raivo Tafenau ansambel.