Pärimusmuusika keskus pidi alla vanduma Kanada folkloristile

Auhinna 22-aastase ajaloo jooksul pole lõppvooru varem pääsenud organisatsiooni riigist, kus ei räägita inglise keelt emakeelena. Keskuse teine konkurent oli New Yorgi lähistel tegutsev Ashokani keskus, mis samuti korraldab kontserte ning muusikute kokkusaamisi, koolitusi ja festivale, pidades tähtsaks nii ajalugu kui loodust.

«Meile on väga oluline, et meie tegevust on märgatud,» rääkis keskuse juhataja Tarmo Noormaa. «Oleme rõõmsad ka nominatsiooni üle. Kindlasti kasvab tänu sellele ka huvi Eesti pärimusmuusika vastu. »