Linlasi oodatakse riigi aastapäeva tähistama kahel päeval

Vabariigi aastapäeva eelõhtul peetava kontsertaktuse lavastab Viljandi gümnaasiumi pere.

Pidupäeva korraldamist koordineeriva Vilja Volmeri sõnul on 23. veebruaril kell 19 algavast aktusest oodatud osa saama kõik linlased. Sealjuures on võimalik endale istekoht aida suures saalis varem tasuta broneerida.

«Saime eelmisel aastal tagasisidet, et paljud inimesed ei söandanud kohale tulla, sest kartsid, et istekohti ei jagu. Sel aastal on neil, kes aktusest kindlasti kohapeal osa soovivad saada, võimalik endale istekoht varem tasuta kinni panna. Seda saab teha telefonil 434 2070 või pärimusmuusika aida administraatori juures enne 23. veebruari,» selgitas Vilja Volmer.

Ilma kohta kinni panemata pääseb saali juhul, kui seal on veel vabu kohti. Aktust on võimalik jälgida ka pärimusmuusika aidas olevatelt ekraanidelt ja Sakala digilehest sakala.postimees.ee.

Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril on linnas traditsioonilised üritused, millele on oodatud kõik linlased ja Viljandi külalised.

Pidupäevale lisab erilisust Juhan Kangilaski maali «Eesti iseseisvuse kuulutamine Viljandis 24.02.1918» avamine Viljandi raekojas. Maal oli 77 aastat kadunud, ja seda näidatakse linnarahvale taas vabariigi aastapäeval kella 11–13 Viljandi raekojas.

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Viljandis

23. veebruar

Kell 19 kontsertaktus ja Viljandi aastapreemiate kätteandmine pärimusmuusika aidas.

24. veebruar