Kui selle 2012. aastal Põhja-Saksamaal Trittau linnas valminud hinnalise gaasigeneraatori katus avati, ilmnes, et selle all olnud mahuti roostetab. See viis ettevõtete vaidluseni, mis tõi hiljuti Viljandi firmale VMT Ehitus kaasa ebameeldiva 170 000-eurose kulu.

FOTO: Erakogu